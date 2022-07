Tom Coronel è andato a punti in entrambe le gare della WTCR Race of Portugal dello scorso fine settimana, dopo aver trovato il tempo di portare un ospite molto importante a fare un giro ad alta velocità.

Dopo non aver ottenuto punti alla WTCR Race of Spain del mese scorso, Coronel ha concluso 13° in Gara 1 e 12° in Gara 2 a bordo della sua Audi RS 3 LMS gommata Goodyear.



Oltre a conquistare un podio nel WTCR Trophy, ha ottenuto sette punti nella classifica generale del WTCR - FIA World Touring Car Cup.



"Nella prima gara ho fatto una buona partenza, ma durante la corsa si è verificato un problema al meccanismo del cambio, per cui ho dovuto guidare in terza marcia per tutto il giro. Volevo comunque arrivare al traguardo per guadagnare punti, e così è stato", ha detto il pilota del Comtoyou DHL Team Audi Sport.



"In Gara 2 ho fatto di nuovo una gran partenza, sono riuscito a recuperare qualche posizione, ma alla fine sono arrivato 12°. Non è stato il massimo, ma a volte capitano weekend del genere.



"Una cosa bella è che in una curva c'erano molti miei tifosi, con cartelli e striscioni. Era come la 'Curva Coronel'. Mi sono fermato lì durante il giro di rientro, quindi è stata una grande festa, ovviamente. Mi sono goduto l'atmosfera".



"L'atmosfera è davvero speciale. C'era una sessione di autografi con i piloti nella piazza principale del centro città. La durata prevista era di mezz'ora, ma siamo rimasti lì per almeno un'ora e mezza perché era così affollata che non c'era modo di andarsene! Erano tutti entusiasti, il sindaco Rui Santos era presente e mi ha subito chiamato per partecipare alla foto ufficiale. Durante il weekend, l'ho portato a fare un giro del circuito come passeggero durante i giri VIP, proprio come ho fatto con gli ospiti di DHL. È stata una bella esperienza".

Ad

WTCR I numeri della vittoria di Huff in Portogallo 12 MINUTI FA

WTCR Monteiro: “Grande supporto e passione a Vila Real” 20 ORE FA