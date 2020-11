Tom Coronel ha completato la stagione 2020 del FIA WTCR superando le 500 gare turismo in carriera.

L'olandese è passato dalla CUPRA all'Audi, restando sempre con la Comtoyou Racing con la quale è anche salito sul podio della WTCR Race of Slovakia giungendo secondo e concludendo l'anno all'11° posto assoluto.



“La stagione è andata molto bene, abbiamo terminato sul podio vincendo nel WTCR Trophy allo Slovakia Ring - ha detto Coronel - Siamo stati competitivi al Nürburgring e a Zolder, chiudendo al secondo posto fra i privati. Peccato per i problemi tecnici avuti negli ultimi eventi, ma in generale sono contento perché è stata una buona stagione".