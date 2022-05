Tom Coronel si è preparato per i round di apertura di questo fine settimana del WTCR - FIA World Touring Car Cup in grande stile, salendo sul podio in Gara 2 del TCR Europe in Portogallo.

Alla guida di un'Audi RS 3 LMS di Comtoyou Racing, l'olandese ha chiuso ottavo in Gara 1 di sabato finendo terzo in Gara 2.



Franco Girolami, fratello minore del plurivincitore del WTCR Néstor Girolami, ha vinto Gara 2 su un'altra Audi dopo che l'ex pilota del WTCR Jack Young ha ottenuto la vittoria in Gara 1 guidando una Honda Civic Type R TCR della Halder Motorsport.



"Ho avuto una buona partenza, rimanendo all'interno", ha spiegato Coronel. "Ho preso subito [Josh] Files e poi ho dovuto attaccare [John] Filippi. Alla fine, sono stato in grado di superarli in frenata, ma alla fine ho avuto problemi con un sacco di sottosterzo. Per fortuna sono stato in grado di difendermi e quindi vado a casa con un trofeo".



Il circuito di Pau-Ville ospita la WTCR Clean Fuels For All Race of France dal 7 all'8 maggio, con Coronel che gareggerà su un'Audi gommata Goodyear del Comtoyou DHL Team Audi Sport.

