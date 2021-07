Tom Coronel ha regalato il primo podio del WTCR – FIA World Touring Car Cup alla nuovissima Audi RS 3 LMS.

Dopo il miglior crono ottenuto in FP1, l'olandese si è qualificato settimo e grazie alla griglia invertita di Gara 1 è riuscito a classificarsi terzo, anche se in Gara 2 ha patito il ritiro.



"E' un bel capitolo di storia da scrivere per gli annali - ha detto il pilota del Comtoyou DHL Team Audi Sport - In Gara 2 sono salito subito al sesto posto e in grado di attaccare la Top5, ma improvvisamente l'elettronica è morta. Era tutto spento, il cruscotto era nero... Non sono stato in grado di resettare o riavviare il motore, era tutto finito, come se qualcuno avesse premuto l'interruttore. Ma i problemi tecnici possono accadere".



"Tutto sommato, sono felice che siamo stati competitivi con le Audi, il mio compagno di squadra [Frédéric] Vervisch ha vinto la seconda gara, quindi ora siamo anche in lizza per il [titolo] mondiale e ho il mio primo trofeo della stagione in bacheca, che è bello".

