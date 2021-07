Protagonista del WTCR – FIA World Touring Car Cup, l’olandese è stato chiamato a partecipare alla gara di un’ora del TCR South America in Brasile questo fine settimana.

Guiderà un’Audi RS 3 LMS per il Cobra Racing Team all’evento di Curitiba insieme al compagno di squadra Rodrigo Baptista.

“È stato un po’ poco il preavviso perché mi è stato chiesto solo la settimana scorsa, ma stare seduto sul tosaerba a casa non è il massimo per me”, ha detto Coronel, che inizialmente aveva pianificato un fine settimana libero prima che il team Cobra venisse a cercarlo. “Ho corso diverse volte a Curitiba con il WTCC. Soprattutto nel 2011, ho fatto davvero bene lì: quarto nella prima gara e secondo nella seconda. Ma in realtà, sono stato quasi sempre nella top 10”.

“Il Brasile è un vero paese del motorsport, questo è chiaro a tutti. Mi piace molto tutta la cultura motoristica sudamericana che conosco anche dal Rally Dakar, naturalmente”.

Il boss del team Cobra, Nonô Figuereido, ha spiegato perché ha scelto Coronel. “Conosco Tom da un po’, quindi ho pensato che sarebbe stata una buona idea invitarlo ad unirsi a Rodrigo Baptista perché credo che abbiano un approccio simile allo sport. Tom è un pilota molto versatile ed esperto. Rodrigo è giovane, ma ha gareggiato per molti anni ed è maturo per la sua età. Penso che faranno una coppia fantastica e spero che possiamo ottenere un podio a Curitiba”.

L’azione inizia con le prove libere e le qualifiche di sabato. La gara di 40 giri partirà alle 12:00 ora locale, 17;00 italiane. Fox Sports Brasile darà la diretta.

