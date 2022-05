Tom Coronel arriva al Nürburgring Nordschleife per la WTCR Race of Germany, in programma dal 26 al 28 maggio, reduce dalla vittoria nel TCR Europe Series al Circuit Paul Ricard lo scorso fine settimana.

Il pilota della Comtoyou Racing, con cui corre anche nel WTCR - FIA World Touring Car Cup, ha preceduto il compagno di squadra Franco Girolami con la sua Audi nella prima delle due gare sul circuito francese.



"Ho fatto un'ottima partenza e dalla curva 1 in poi sono riuscito a prendere un distacco che ho poi gestito per tutta la gara", ha detto Coronel, che si era qualificato in pole position. "Alla fine sono stato un po' più cauto a causa delle gomme, ma ho vinto senza problemi e questo è davvero bello!".



Coronel ha fatto un'altra buona partenza nella seconda gara, finendo quinto dopo un contatto. "Ho ottenuto di nuovo buoni punti. Ancora una volta, sono stato il più veloce dello schieramento, la macchina era fantastica e tutto è andato molto bene".



L'olandese Coronel è ora secondo nella classifica provvisoria del TCR Europe, a 13 punti da Girolami. Viktor Davidovski, altro pilota di Comtoyou Racing, si è aggiudicato Gara 2.

Ad

WTCR Bjork: “Non esiste un giro perfetto sul Nordschleife” UN' ORA FA

WTCR WTCR Race of Germany, i protagonisti UN' ORA FA