Dopo aver guidato "La Bestia", il protagonista del WTCR - FIA World Touring Car Cup Tom Coronel e il fratello gemello Tim stanno affrontando una nuova sfida nel deserto.

I gemelli olandesi alla Dakar si presentano con un nuovo buggy Century per il round di apertura del campionato FIA World Rally-Raid in Arabia Saudita.Da oggi (2 gennaio) fino al 14 gennaio, Tim e Tom Coronel gareggeranno in coppia con Tim alla guida e Tom alla navigazione."Non siamo mai stati così pronti come ora", ha detto Tom Coronel prima del prologo di ieri a Jeddah. "È stata una bella avventura con The Beast, ma anche un po' logorante. Abbiamo abbastanza esperienza per essere più competitivi e anche il Century ha questo potenziale. Per Tim è stato un po' più difficile perché la Bestia era il suo bambino. Ho dovuto convincerlo; lo facciamo insieme e quindi abbiamo dovuto essere d'accordo. Tim è molto contento della macchina. Non dobbiamo più pensarci e non abbiamo dovuto preoccuparci. Tuttavia, ci abbiamo messo del nostro, modificando un certo numero di cose nel modo in cui ci piace"."Lo shakedown è stato molto buono. Tim ha avuto subito un buon feeling con la macchina e ha preso subito il via. Non credo che siamo mai stati in una posizione così buona alla partenza. Ma dimenticatevi della top 10. Mi aspetto che saremo intorno alla top 25 nei primi giorni e gradualmente saliremo. Per Tim sarà la 15a Dakar, per me la 10a. Con questa esperienza e la nuova macchina, speriamo di essere in grado di piazzarci tra i 15 e i 20". Cliccate QUI per vedere la guida alla Dakar di Coronel.