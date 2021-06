La nuova Audi RS 3 LMS ha già ottenuto i primi successi nel WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Al Nürburgring Nordschleife, l'auto della Comtoyou Racing gommata Goodyear si è portata a casa il WTCR Trophy per gli indipendenti grazie a Tom Coronel in Gara 1 e Gilles Magnus in Gara 2.



“E' sempre bello portare a casa una trofeo, specialmente se parliamo di qualcosa riservato a chi non ha il supporto diretto della Casa, è bello avere attenzione. E poi mio figlio di 10 anni ci spera sempre ed è contento quando arriva una coppa a casa", ha detto Coronel.



Magnus ha aggiunto: "La partenza di Gara 1 era stata buona, così come i primi giri. Sono passato da 14° a 12°, poi ho subìto un contatto di gara che però mi ha completamente distrutto il posteriore, con l'auto che è diventata inguidabile. Alla fine ho chiuso 15°, ma che delusione".



“Gara 2 era iniziata altrettanto bene, ottima partenza e primi giri, un bel sorpasso su [Tiago] Monteiro. Alla fine il nono posto è ottimo per i ragazzi del team che hanno fatto un grande lavoro. Siamo stati i primi nel WTCR Trophy e viste le difficoltà direi che è positivo".



Magnus in classifica ora precede Coronel di un punto, con Bence Boldizs (Zengő Motorsport Drivers’ Academy - CUPRA Leon Competición) a -10 dalla vetta.

