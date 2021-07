Tom Coronel nella WTCR Race of Spain vuole rifarsi dopo la prova negativa in Portogallo.

L'olandese è finito lontano dai punti in Gara 1 e si è ritirato in Gara 2 sul Circuito do Estoril.



“Non è stato il weekend che sognavamo e mi è scocciato molto, ma a volte va così, quindi bisogna resettare tutto e guardare avanti", ha ammesso il pilota del Comtoyou DHL Team Audi Sport.

WTCR Michelisz: “Voglio fare gare pulite e intelligenti” UN' ORA FA

WTCR Anteprima: WTCR Race of Spain 21 ORE FA