Tom Coronel ha festeggiato le 100 gare nel WTCR – FIA World Touring Car Cup all'Autodromo Vallelunga Piero Taruffi in grande stile.

Oltre a ottenere il suo miglior risultato stagionale con la sesta posizione in Gara 1, il pilota del Comtoyou DHL Team Audi Sport ha conquistato la sua prima vittoria nel WTCR Trophy 2022.



"Ho guidato prudentemente, ma sono abbastanza soddisfatto dei risultati", ha detto l'olandese. "Dopo tutto, ho ottenuto di nuovo un bel po' di punti e un altro trofeo da portare a casa".



Coronel ha completato un ottimo weekend della WTCR Race of Italy concludendo settimo in Gara 2 e piazzandosi secondo dietro a Rob Huff nel WTCR Trophy.

