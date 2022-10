La conquista della Medaglia d'Oro in Touring Car Cup ai FIA Motorsport Games da parte di Tom Coronel è stata la doppia festa olandese.

Alla guida di un'Audi RS 3 LMS della Comtoyou Racing, Coronel ha concluso al primo posto la gara di 15 giri decisiva sul Circuito Paul Ricard, prima che il suo connazionale Max Verstappen vincesse il Gran Premio del Messico, conquistando la sua 14a affermazione in questa stagione del Campionato Mondiale di Formula Uno.



Dopo che l'asso belga Gilles Magnus ha battuto Coronel nella gara di qualificazione della Touring Car Cup con un'altra Audi Comtoyou, l'attenzione si è spostata sull'evento principale - e sulla corsa per la medaglia d'oro - di domenica pomeriggio, con Magnus in pole position e Coronel secondo.



"Abbiamo apportato molte modifiche alla vettura perché ero davvero determinato ad attaccare", ha detto Coronel. "Ho fatto una buona partenza, ero proprio attaccato a Magnus e stavo già valutando se iniziare un tentativo di sorpasso al tornante, ma poi, all'improvviso, il suo albero di trasmissione si è rotto. Ovviamente è stato un peccato per lui. Questo mi ha dato la testa della corsa e sono stato in grado di costruire un vantaggio costante e di vincere la gara. È stato davvero bello, una grande esperienza e un grande successo".



Coronel e Magnus torneranno in azione nel WTCR quando il Bahrain International Circuit ospiterà il penultimo evento della stagione dal 10 al 12 novembre.



Foto: SRO

