Tom Coronel è già carico in vista della stagione 2022 del WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Il pilota del Comtoyou DHL Team Audi Sport ha appena terminato la sua 32a stagione di corse alla guida di un'Audi RS 3 LMS gommata Goodyear centrando il terzo posto alla WTCR Race of Spain e il secondo alla WTCR Race of Italy alle spalle di Santiago Urrutia dopo aver raggiunto e superato Esteban Guerrieri.



L'olandese è anche arrivato secondo nel WTCR Trophy e quarto nel TCR Europe.



"Tutto sommato, devo dire che la stagione con l'Audi è stata positiva, sia nel WTCR che nella serie europea", ha detto Coronel. "Grazie anche al team Comtoyou, in particolare a Jean-Michael Baert e François Verbist. Mi sento molto bene all'interno della squadra e vorrei continuare la collaborazione. Sono già carico per il 2022, ma vediamo se possiamo continuare con Audi, perché poi potremo competere per il vertice il prossimo anno. E, naturalmente, vorrei ringraziare anche tutti gli sponsor e i partner. È stato un altro grande anno".

