Tom Coronel ha già conquistato la sua prima vittoria del 2022 a 40 giorni dall'inizio del WTCR – FIA World Touring Car Cup.

In attesa di prendere parte alla WTCR Race of France, l'olandese - protagonista del WTCR Trophy con la RS 3 LMS del Comtoyou DHL Team Audi Sport - si è imposto nella Nürburgring Langstrecken-Serie sul Nordschleife assieme ad Emir Asari ed Andrew Engelmann, al volante della Volkswagen Golf di Classe SP3T messa a punto dalla Max Kruse Racing.



“Abbiamo avuto qualche problema a freni e differenziale fino alla fine, ma siamo riusciti a portare la macchina a casa al primo posto e i miei due nuovi compagni di squadra hanno fatto bene", ha detto Coronel.



Presenti all'evento anche i piloti Cyan Racing Lynk & Co, Yann Ehrlacher ed Yvan Muller, che erano in equipaggio con Michael Bräutigam, giornalista di Motorsport Aktuell, col quale hanno chiuso secondi.



Il Nürburgring Nordschleife ospiterà la WTCR Race of Germany il 26-28 maggio.



Foto:Gruppe C Photography

