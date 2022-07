Dopo Thed Björk, Yann Ehrlacher ed Yvan Muller, i prossimi ad entrare nel Club 100 del WTCR – FIA World Touring Car Cup saranno Tom Coronel, Esteban Guerrieri e Norbert Michelisz quando prenderanno parte alla WTCR Race of Italy.

Coronel (Comtoyou DHL Team Audi Sport) e Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) sono a quota 99 dopo aver saltato una gara a testa in questi anni (Slovacchia 2018 per l'olandese e Russia 2021 per Guerrieri), mentre Michelisz (BRC Hyundai N Squadra Corse) è a 98 dopo che la Hyundai decise di ritirare le macchine in Germania nel 2020.



La WTCR Race of Italy si terrà all'Autodromo Vallelunga Piero Taruffi il 22-24 luglio.



CliccateQUIper i dettagli sui biglietti.

