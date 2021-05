Tom Coronel ha cominciato la sua 32a stagione di corse turismo ottenendo la pole position e due Top6 nel TCR Europe Series allo Slovakia Ring lo scorso weekend.

Il pilota della Comtoyou Racing ha piazzato la sua Audi RS 3 LMS davanti a tutti in Qualifica, poi è scivolato quinto al via anche per una perdita di potenza del turbo, mentre in Gara 2 è scattato decimo rimontando fino al sesto posto.



“In termini di risultati, questo non era proprio quello che volevo, ma è bello essere in gara di nuovo dopo tutto il lavoro che abbiamo fatto durante i test nelle ultime settimane - ha detto Coronel - Ha sicuramente pagato, perché la velocità c'è e questo è chiaro. Centrare la pole position è stata semplicemente bellissimo e mi dà fiducia per le prossime gare. Abbiamo anche segnato alcuni punti. Ora, la cosa principale è mantenere la velocità".



Coronel sarà in azione nel WTCR – FIA World Touring Car Cup al Nürburgring Nordschleife il 3-5 giugno con la nuova Audi della Comtoyou.

