Coronel ospite di WTCR Fast Talk podcast presented by Goodyear: “Ero dietro a Verstappen e non

-

Tom Coronel si sta preparando per la sua 31a stagione nel mondo delle corse turismo, nella quale raggiungerà le 500 gare. In attesa di cominciare, l'olandese è stato ospite di Martin Haven per l'ultima puntata di WTCR Fast Talk podcast presented by Goodyear.

L'olandese è sempre stato un personaggio particolare, con grandi attività in pista e fuori che lo vedono protagonista anche su YouTube, in TV e social. Dal 2005 non ha mai perso una gara del WTCC e anche del WTCR, al quale prenderà parte con la Audi RS 3 LMS della Comtoyou Racing nel 2020.



Prima di passare alle corse internazionali, Coronel si è distinto su monoposto in Europa e in Giappone, seppur con problemi economici fin dall'inizio come lui stesso spiega.



“I miei fratelli più grandi correvano e io facevo loro da meccanico - dice Coronel, il cuo nonno Bertus van Hamersveld, era un famoso motociclista - Mi hanno regalato l'ingresso in una scuola per piloti, ho vinto il corso e presi parte come premio alla Citroën AX Cup pagata da Citroën Netherlands. Ho iniziato così, in famiglia non avevamo soldi".



Dopo di che si è passati a Formula Opel Euroseries con Van Amersfoort Racing tramite la Formula Ford, e il 48enne ricorda quando vinse la Nations’ Cup a Zandvoort aprendo scenari futuri interessanti.



"Ero dietro a Jos Verstappen nella lista e correvo in casa, volevo dimostrare che c'era un altro pilota su cui puntare".



Il passaggio alla Formula 3 nel 1994 mise Coronel in contatto con la famiglia Schumacher e Willi Weber, manager di Michael e Ralf, oltre che capo del team WTS F3.



"All'inizio non sapevo chi fossero, mi chiamò Willi Weber, mi voleva nel suo team. Stavo facendo tutto da me, con gli sponsor e per i contratti con le squadre. Firmai per lui e allo stesso tempo cercai di trovare il budget. Il mio compagno di squadra era Ralf Schumacher e il team principal Franz Tost, oggi alla Alpha Tauri in F1".



Coronel finì settimo nel campionato tedesco e nel 1996 andò in Giappone per vincere l'anno seguente il titolo F3 e anche il Marlboro Masters di Zandvoort. Ma il Sol Levante e la Formula Nippon gli portarono anche il campionato del 1999 con il team di Satoru Nakajima.



Nel 2000 provò la Arrows di F1, ma senza avere l'occasione di approdare nel circus, dunque con grande delusione lasciò momentaneamente da parte il motorsport, prima di passare al turismo.



Il WTCR Fast Talk podcast presented by Goodyear di Coronel è disponibile dalle 12; di oggi e la seconda parte verrà pubblicata alla stessa ora di venerdì 1 maggio.



Dopo Norbert Michelisz, Yvan Muller e Coronel, toccherà ad Esteban Guerrieri e Tiago Monteiro rivelare le loro storie.



Cliccate qui per sentire gli episodi:https://www.fiawtcr.com/wtcr-fast-talk/

WTCR Incontri ravvicinati a Ningbo: l’incidente in qualifica tra Ma e Girolami DA 2 ORE

The post Coronel ospite di WTCR Fast Talk podcast presented by Goodyear: “Ero dietro a Verstappen e non sapevo chi fosse Schumacher” appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR Ricordi: Nessuno è veloce quanto Norbi DA 17 ORE