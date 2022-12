Tom Coronel nel finale del WTCR - FIA World Touring Car Cup 2022 è riuscito ad ottenere la miglior prestazione dell'anno a bordo della sua Audi RS 3 LMS gommata Goodyear.

Il pilota del Comtoyou DHL Team Audi Sport si è qualificato al quarto posto nella WTCR Race of Saudi Arabia, prima di completare il podio di Gara 1 in terza posizione.



Con il sesto posto in gara 2, Coronel si è assicurato i punti necessari per entrare nella top 10 della classifica generale, centrando il suo miglior risultato di fine anno in cinque anni.



Questo grazie anche al suo compagno di squadra Franco Girolami, che ha seguito gli ordini di scuderia per assicurargli il terzo posto in Gara 1, come ha spiegato l'olandese in seguito.



"Il team mi ha chiesto se potevo attaccare Norbi [Michelisz in seconda posizione] e io ho risposto 'no, non ho il passo'. Ho visto che in curva 4-5 e 7 c'era troppo sottosterzo quindi ci siamo scambiati le posizioni. Franco doveva provare ad attaccare, altrimenti mi avrebbe restituito la piazza. Questo è il modo in cui sono andate le cose, è stata una bella sensazione. Ero nel ruolo di VIP, vedevo tutto quello che succedeva davanti a me. È stata una bella battaglia. Tutto era sotto controllo e per l'ultima gara salire sul podio è una bella soddisfazione".



Coronel ha completato il weekend del Jeddah Corniche Circuit piazzandosi al secondo posto con Rob Huff nel WTCR Trophy.

Ad

WTCR Berthon: “Ho dato tutto, anche se potevo arrivare secondo…” 19 ORE FA

WTCR Ecco i tre Campioni WTCR di BRC-Hyundai 19 ORE FA