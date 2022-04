Tom Coronel nella sua 17a stagione di corse turismo e la sua 33a nel motorsport nel 2022 ha scelto di usare un numero molto popolare nella sua nativa Olanda.

Dal 2019, Coronel ha abbinato il suo numero di gara con quello delle stagioni in cui ha gareggiato al volante.



La sua scelta del #33 per il 2022 era ovvia, ma è anche l'opportunità di ricordare uno dei più grandi momenti sportivi del suo paese, poiché è il numero di gara che Max Verstappen ha usato per vincere il Campionato del Mondo FIA di Formula Uno nel 2021.



"Ho pensato che siccome Max Verstappen non vuole il numero 33 quest'anno perché è autorizzato a correre con il numero 1, sono più che felice di prenderlo", ha detto Coronel, che guiderà una Audi RS 3 LMS gommata Goodyear del Comtoyou DHL Team Audi Sport. "Ma anche il 33 abbinato all'Audi è buono, perché è anche il numero usato da René Rast e lui è già diventato campione DTM tre volte con esso".



Un altro anno intenso per Coronel

Oltre a inseguire altri successi nel WTCR insieme ai compagni di squadra Mehdi Bennani, Nathanaël Berthon e Gilles Magnus, Coronel - che ha iniziato il 2022 partecipando al Rally Dakar insieme al fratello gemello Tim - disputerà il TCR Europe Series, sempre su un'Audi Comtoyou. Inoltre, Coronel affronterà la Nürburgring Langstrecken-Serie sul leggendario Nordschleife in Germania, sede del secondo evento della prossima stagione WTCR.



"Ho corso nella massima serie internazionale turismo fin dall'inizio, quindi sono contento che abbia funzionato anche quest'anno", ha detto Coronel. "Con un doppio programma, sarà di nuovo una stagione molto impegnativa, ma questo è ciò che mi piace.



"Il mio terzo posto ad Aragón [l'anno scorso] è stato il primo podio per la nuova Audi, qualcosa di cui sono davvero orgoglioso. L'obiettivo per quest'anno è di essere in lizza anche per le vittorie".



Coronel entusiasta del ritorno a Pau

Il circuito di Pau-Ville in Francia ospita le gare di apertura della quinta stagione WTCR dal 7 all'8 maggio. L'impegnativo tracciato stradale nel sud-ovest del paese ha precedentemente ospitato il FIA World Touring Car Championship tra il 2007 e il 2009, con Coronel che ha ottenuto un ottavo posto nel 2009. "È bello che stiamo correndo a Pau, dove mi è piaciuto andare già in passato con il WTCC", ha detto Coronel.



DHL, Eurol Lubricants, Tricorp Workwear, ERU Prestige, Ireckonu, Business Data Challengers, Bouwgroep Dijkstra Draisma, Patina, Oranjedak, Intrax Suspension Technology, API-4-BRANDS, ASC Group, P1 Advanced Racewear, Australian Footwear, Super B, FEBO, CM e Copernica sono i suoi sponsor.

