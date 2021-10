Tom Coronel è positivo mentre si prepara per il suo ritorno all'Adria International Raceway.

Il tracciato di 3,745 chilometri ospita la prima WTCR Race of Italy il 6/7 novembre. Anche se Coronel non ha esperienza sulla pista veneta aggiornata, è stato lìa provare quando era con la ROAL Motorsport nel FIA World Touring Car Championship e anche all'inizio di quest'anno.



"In passato, ho testato lì spesso quando correvo ancora per il team di Roberto Ravaglia", ha detto Coronel. "Di solito facevamo gli shakedown lì, ma nel frattempo, la pista è cambiata completamente, quindi ci vorrà un po' per abituarsi di nuovo. Ho fatto un test di recente, però, ed è andato molto bene, quindi questo è positivo".



Coronel guiderà l'Audi RS 3 LMS gommata Goodyear del Comtoyou DHL Team Audi Sport.



Dopo 12 round, l'olandese è 17° nel WTCR - FIA World Touring Car Cup e secondo nel WTCR Trophy per gli indipendenti.

