Il rally raid si disputa su 7646km e terminerà a Jeddah il 15 gennaio.



L'olandese, vincitore di Gara 2 della WTCR Race of Slovakia con l'Audi RS 3 LMS del Comtoyou DHL Team Audi Sport, correrà con il buggy chiamato "The Beast" assieme a suo fratello gemelli Tim, con cui ha completato il prologo di 11km sabato.



“Non abbiamo spinto tanto - ha detto Coronel, autore di un 7'14" sul cronometro - Non si può perdere tutto nel prologo, andando forte per 20" non si va da nessuna parte, dovevamo solo controllare le temperature, ma sembra tutto ok".