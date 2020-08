Coronel: “Salzburgring, bella pista e ottimo posto per iniziare la stagione”

-

Tom Coronel ha descritto Salisburgo come il miglior tracciato per iniziare il 2020 del WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Il tracciato austriaco ospiterà la WTCR Race of Austria del 12-13 settembre e l'olandese la conosce benissimo avendoci gareggiato con il FIA World Touring Car Championship per tre stagioni, con secondo posto centrato nel 2014 in Gara 1 dietro Yvan Muller.



“E’ una bella pista, ci siamo andati con il WTCC e si ricordano tutti delle scie. Chiusi secondo con la Chevrolet. E’ un tracciato molto veloce, serve una mentalità differente perché si usa poco carico aerodinamico, con velocità di punta elevate e curvoni velocissimi a destra. Bisogna gestire bene le gomme perché tutte le curve girano a destra, quindi l’anteriore sinista è molto sollecitata. E’ un bel posto dove iniziare la stagione”, dice Coronel.



Il pilota della Comtoyou nella foto è impegnato a tenersi dietro José María López.

