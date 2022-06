Tom Coronel è sempre impegnato nella sua 33a stagione agonistica. Dopo aver preso punti nelle due gare della WTCR Race of Hungary, torna in azione al Circuit de Spa-Francorchamps questo fine settimana per il TCR Europe.

L'olandese gareggerà con un'Audi RS 3 LMS del Comtoyou Racing identica a quella che utilizza nel WTCR - FIA World Touring Car Cup.



Dopo due round, è secondo nella classifica provvisoria, a 13 punti dal suo compagno di squadra Franco Girolami, fratello minore di Néstor, stella del WTCR di ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



Dopo l'evento di Spa, Coronel tornerà a concentrarsi sul WTCR quando MotorLand Aragón ospiterà la WTCR Race of Spain dal 25 al 26 giugno.

