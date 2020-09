Il pilota della Comtoyou Racing ha debuttato nel WTCR – FIA World Touring Car Cup sull'Audi centrando il quarto posto in Gara 1 della WTCR Race of Belgium, suo miglior risultato dopo il sesto del Nürburgring Nordschleife nel 2019.



“Ho combattuto con Tassi e Girolami, al via di Gara 2 è stata la classica gara di "ruotate" con Néstor e anche con Jean-Karl Vernay. Dopo ho lottato contro Girolami per molti giri, ma non sono riuscito a passarlo", dice l'olandese.



“Sono comunque contento dei risultati ottenuti nel weekend, la buona preparazione ha pagato. L'Audi ha funzionato alla grande su questa pista, specialmente sui cordoli. La stagione è iniziata bene e sono felice e convinto che potrà essere ottima!"



Coronel è alla 31a stagione di corse e ha all'attivo 484 gare nel turismo.



