Tom Coronel torna a casa dalle gare del WTCR – FIA World Touring Car Cup in Italia con un altro trofeo.

L'olandese ha ottenuto un bel secondo posto in Gara 1 alla WTCR Race of Italy domenica dopo aver raggiunto e superato Esteban Guerrieri.



"Torniamo di nuovo a casa con un trofeo", ha detto il pilota del Comtoyou DHL Team Audi Sport. "Ma ancora più importante della classifica attuale è il fatto che sono stato davvero in grado di lottare. Questo è qualcosa che mi è mancato un po' nelle ultime gare".



Oltre a un podio assoluto, Coronel è arrivato in cima nel WTCR Trophy per la sesta volta nel 2021 a bordo della sua Audi RS 3 LMS gommata Goodyear.



Tuttavia, dopo essere stato costretto a ritirarsi da Gara 2 a seguito di un contatto, tutte le speranze che aveva di battere il compagno di squadra Gilles Magnus per il titolo sono sfumate.



"Ho avuto una buona partenza e stavo andando bene. Poi [Yvan] Muller ha toccato [Néstor] Girolami e mi sono trovato in curva 4 insieme a [Jean-Karl] Vernay. Girolami è tornato in pista, Vernay era in mezzo, ha frenato e i nostri cerchioni si sono presi, così che la sospensione della ruota posteriore sinistra si è rotta. Purtroppo è stata la fine della mia gara".

