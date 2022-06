La WTCR Race of Spain non passerà alla storia come uno dei momenti più importanti dei 33 anni di Tom Coronel al volante.





L'olandese ha spiegato cosa è andato storto: "In Gara 1 abbiamo avuto un contatto con Ma, quindi è stato un peccato. Ho detto ai ragazzi che potevamo preparare la macchina per Gara 2, quindi ci siamo fermati. In Gara 2 ho ricevuto una piccola toccata da Tiago [Monteiro] e sono andato largo, poi c'era un po' di polvere e mi sono trovato davanti [Norbert] Michelisz che andava molto piano; l'ho colpito nella parte posteriore. È stato un grosso incidente, un weekend da dimenticare".



