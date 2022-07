Tom Coronel è carichissimo per le prossime gare del WTCR – FIA World Touring Car Cup a Vila Real, dove non si correva da 3 anni.

L'ostico cittadino portoghese ospita la WTCR Race of Portugal e il pilota del Comtoyou DHL Team Audi Sport vuole fare bene lungo i 4,79km con la sua Audi RS 3 LMS.



“I circuiti stradali sono sempre il mio plus. Ho vinto a Marrakech, Macao, Monaco e naturalmente a Vila Real, che è molto bello per le alte velocità. È un circuito molto difficile e non si può mai fare un giro uguale all’altro. Ho un buon feeling con Vila Real e anche perché Coronel è un nome portoghese, il che aiuta", dice l'olandese.



"Sui circuiti cittadini la qualifica è l’80% della gara, a meno che non si commetta un errore. Ma si può essere abbastanza bravi e nessuno può passarti. Con il Joker Lap si può usare la strategia per vincere molto, ma si può anche perdere la gara e qualche posizione, quindi è una scelta strategica e qualcosa di unico che abbiamo nel Mondiale Turismo”.

