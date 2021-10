Tom Coronel ha conquistato due Top10 nel FIA WTCR - World Touring Car Cup all'Autodrom Most lo scorso fine settimana - e ha anche ottenuto una vittoria nel WTCR Trophy per la prima volta dalla WTCR Race of Spain di luglio.

L'olandese si è piazzato nono e decimo assoluto alla WTCR Race of Czech Republic a bordo della sua Audi RS 3 LMS di seconda generazione gommata Goodyear, aggiungendo la vittoria del WTCR Trophy in Gara 1 alla sua lista di successi.



"È stato un inizio abbastanza buono", ha detto Coronel dopo Gara 1. "Sono stato in grado di fare bene e ho anche superato [Gabriele] Tarquini. Ho avuto una lotta con [Rob] Huff e ho finito al nono posto".



"Nella seconda gara ho avuto un buon ritmo, ero in scia a chi ha finito settimo, ottavo e nono, ma non abbiamo avuto il ritmo per finire più in alto".



Ma il bottino di punti di Coronel in Repubblica Ceca e il suo successo nel WTCR Trophy erano solo una parte del weekend del pilota del Comtoyou DHL Team Audi Sport, che comprendeva anche una corsa in Spagna per la finale del TCR Europe di sabato.



Coronel ha volato da Praga a Barcellona dopo le qualifiche del venerdì all'Autodrom Most, ha preso parte alle qualifiche TCR Europe e Gara 1 sulla pista catalana il giorno successivo prima di tornare a Most - via Germania - quella notte in tempo per le due gare WTCR di domenica.



Si è classificato 14° nell'evento TCR Europe a seguito di un contatto, ma piazzandosi in un ottimo quarto posto nella classifica finale.

WTCR Huff subito fuori in Gara 2 11 ORE FA

WTCR Guerrieri: “Dovevo tenere aperte le speranze di titolo, questione di vita o di morte” 16 ORE FA