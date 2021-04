Tom Coronel si sta allenando per la stagione 2021 del WTCR – FIA World Touring Car Cup, che scatterà il 3-5 giugno al Nürburgring Nordschleife.

L'olandese è stato proprio in Germania per correre il round di sabato della Nürburgring Endurance Series assieme a Jasmin Preisig e Frédéric Yerly con la Volkswagen Golf GTI TCR della Max Kruse Racing, vincendo a sorpresa la Classe SP3T nella gara di 4h dove ha preceduto i compagni di squadra Andreas Gülden, Benjamin Leuchter e Matthias Wasel.



“E' stata una corsa fantastica, il team ha preparato la macchina alla grande e mi sono sentito bene fin da subito - ha detto Coronel - Con Benny ci siamo superati diverse volte, Jasmin ha fatto un grande lavoro e poi Frédéric ha portato a termine benissimo la corsa".



Coronel ora si metterà al lavoro con la Audi RS 3 LMS del Comtoyou DHL Team Audi Sport in quella che sarà la sua 32a stagione di corse.



In Classe VT2 al Ring c'era anche Mikel Azcona, che ha terminato sesto, mentre Luca Engstler e Jean-Karl Vernay hanno chiuso ottavi.



Foto: Gruppe C Photography

