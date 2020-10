Il pilota del Comtoyou DHL Team Audi Sport ha dovuto correre con una RS 3 LMS gravata di 60kg di compensation weight, più altri 20kg di waiver avendo la vecchia centralina ECU a bordo.



All'Hungaroring l'olandese è incappato pure in problemi al differenziale e alla frizione nelle Libere, chiudendo comunque in Top15 in Gara 1 e 3, mentre in Gara 2 ha dovuto scontare un drive-through per le collisioni con Gabriele Tarquini e Luca Engstler scivolando 17°.



“Sono partito bene recuperando posizioni al via, per cui la cosa positiva è che comunque punti ne abbiamo presi", dice Coronel, che è secondo nel WTCR Trophy.



Cliccate quiper vedere Coronel in azione nella WTCR Race of Hungary.