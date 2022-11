Col WTCR Trophy già deciso a favore di Rob Huff, l'attenzione si concentra sulla battaglia per la conquista del titolo piloti del WTCR - FIA World Touring Car Cup e quello squadre, che vedremo assegnati in Medio Oriente questo mese.

Nei weekend del Bahrain e dell'Arabia Saudita sono in palio un massimo di 130 punti per i piloti, per cui la corsa al successore di Yann Ehrlacher è apertissima.



Mikel Azcona è il Goodyear #FollowTheLeader con 35 punti di vantaggio su Néstor Girolami, mentre altri sei sono in lizza per la corona, tra cui il Campione 2019 Norbert Michelisz, ottavo attualmente.



BRC Hyundai N Squadra Corse è in testa alla classifica a squadre, con 57 punti di vantaggio su ALL-INKL.COM Münnich Motorsport e 113 sul Comtoyou Team Audi Sport.



La WTCR Race of Bahrain si svolgerà dal 10 al 12 novembre e la WTCR Race of Saudi Arabia dal 25 al 27 novembre.

