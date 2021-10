Con i piloti del FIM Endurance World Championship al centro della scena all'Autodrom Most per la gara di sei ore di oggi, ecco un promemoria di ciò che è successo finora.

*Mikel Azcona si unisce alla lista dei piloti che hanno fatto la pole nel WTCR grazie al suo giro sensazionale nelle qualifiche.



*Ora è a Barcellona per prepararsi a conquistare il titolo TCR Europe prima di tornare in Repubblica Ceca per le gare di domenica.



*Yann Ehrlacher estende il suo vantaggio come Goodyear #FollowTheLeader grazie ai tre punti ottenuti nelle qualifiche.



*Al contrario, la giovane stella Cyan Lynk & Co, Santiago Urrutia, non riesce ad andare oltre il 15° posto dopo aver vinto il turno precedente in Ungheria



*Nathanaël Berthon è il più veloce tra il contingente Audi; problemi meccanici hanno colpito i suoi tre compagni di squadra Comtoyou, Tom Coronel, Gilles Magnus e Frédéric Vervisch, che raccoglie una penalità griglia per un cambio di motore tra le sessioni di libere



*Rob Huff manca la Q2 per 0"010 per mano di Gabriele Tarquini



*La Wildcard Petr Fulín è l'idolo locale prendendosi la pole per la gara di apertura di domenica



*Esteban Guerrieri è il migliore delle Honda classificandosi quarto, ma prende due posizioni di penalità per aver ostacolato Coronel durante la Q1

