Cupra ha annunciato che il Team EKS, squadra del Campione in carica Mattias Ekstrom, sarà il suo nuovo partner nel FIA ETCR – eTouring Car World Cup, il campionato delle auto turismo elettriche.

Ekström e CUPRA hanno vinto l'anno scorso il PURE ETCR e ora hanno rafforzato la loro partnership mentre la serie guadagna lo status di Coppa del Mondo FIA per la prima volta.



CUPRA EKS sarà responsabile di messa a punto e ìsviluppo della CUPRA eRacer, che ha vinto tre dei cinque eventi nel 2021 con Ekström e Mikel Azcona sotto l'effige CUPRA X Zengo Motorsport, puntando ad altri successi.



EKS è una squadra con una buona esperienza nel mondo del rallycross, dove gareggia dal 2014 come squadra ufficiale Audi e con cui il pilota svedese è stato incoronato campione del mondo nel 2016, solo tre anni dopo aver lanciato il progetto in un piccolo garage nella città di Fagersta nel suo paese natale.



I piloti saranno annunciati il 19 aprile.



Il FIA ETCR è la prima serie al mondo di auto turismo completamente elettriche con un titolo mondiale in gioco. I Costruttori competono l'uno contro l'altro utilizzando le macchine più potenti mai costruite; le potenze massime arrivano a 500kW (670CV) e ci si batte su una combinazione di circuiti iconici e circuiti cittadini innovativi attraverso numerose gare brevi e taglienti per il premio finale.



Con la sostenibilità al centro della serie, l'eccitazione in pista è assieme all'impegno a fornire una piattaforma globale per i più grandi produttori automobilistici del mondo per mostrare le loro ultime auto elettriche tramite le emozioni del motorsport, evidenziando anche che la mobilità elettrica può essere divertente, veloce e attraente.



Mattias Ekström, Team Principal di EKS, ha detto: "La nostra nuova partnership con CUPRA segna un momento emozionante per il team EKS, mentre entriamo nel mondo delle corse elettriche. Come sempre, corriamo la FIA ETCR Touring Car World Cup per vincere e CUPRA EKS è completamente concentrata sulla prossima stagione, con la nostra filosofia di corsa #GoHardOrGoHome! Condividiamo la passione per questo sport e insieme non vediamo l'ora di ottenere molte altre vittorie e titoli come CUPRA EKS".



Xavier Gavory, Direttore del ETCR FIA eTouring Car World Cup, ha detto: "Dopo l'eccitante 2021, è una grande notizia che CUPRA sia diventato il primo Costruttore ad annunciare il suo team per la nuova stagione, così come è stato il primo ad entrare pubblicamente l'anno scorso. Con EKS, CUPRA porta un team vincente fondato dal nostro Campione in carica Mattias Ekström, uno dei più grandi delle corse turismo di tutti i tempi, certamente uno dei piloti più versatili che competono ai massimi livelli del motorsport. Contribuirà ad aumentare la notorietà del FIA ETCR e del motorsport elettrico su scala globale".

