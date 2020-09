Il trio della Zengő Motorsport avrà la nuova macchina spagnola al primo evento di Zolder, in Belgio, la prossima settimana (12-13 settembre), con la vettura che compete già in TCR Italy e TCR Scandinavia.



Dopo il debutto vincente di Salvatore Tavano (Scuderia del Girasole by CUPRA Racing) e quello di Robert Dahlgren (PWR Racing) nella serie nordica, entrambi i piloti sono primi in classifica.



Jaime Puig, direttore di Cupra Racing: "Nel 2020 saremo ancora nel WTCR con uno dei nostri giovanissimi talenti. Siamo lieti di avere Mikel Azcona ancora con noi dopo il fantastico debutto dell'anno scorso e siamo impazienti di vedere la nuova CUPRA Leon Competición in azione nel WTCR. E' una macchina che nel primo mese in pista ha già dimostrato un grande potenziale".



Sviluppata nel corso dei mesi, la CUPRA Leon Competición ha un motore 2 litri turbo dal 340CV a 6800 giri, con coppia da 410 Nm e cambio sei marce sequenziale. Va da 0 a 100km/h in 4"5 e raggiunge un massimo di 260 km/h.



Rispetto alla precedente generazione della Cupra TCR, la CUPRA Leon Competición ha un nuovo telaio e carrozzeria, geometrie disegnate appositamente per questo modello, peso ridotto e miglior rigidità, oltre che più possibilità di affinare gli assetti per i piloti.