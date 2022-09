Dopo la conferma che il pilota della Cupra Zengő Motorsport Rob Huff è già Campione del WTCR Trophy 2022, il costruttore spagnolo ha potuto festeggiare altri successi.

Al Sachsenring, in Germania, lo scorso fine settimana Adrien Tambay ha vissuto un evento perfetto per diventare il primo vincitore del FIA ETCR eTouring Car World Cup, con la Cupra EKS che ha completato la stagione inaugurale come top team.



Dopo il successo alla guida di una Cupra e-Racer gommata Goodyear, il francese Tambay ha dichiarato: "Ho avuto molta pressione addosso per tutto il fine settimana, dato che era in gioco il titolo mondiale FIA ETCR. Nel corso della mia carriera sono stato veloce, ho vinto gare in ogni categoria, ma vincere un titolo non è mai facile".



Come il WTCR - FIA World Touring Car Cup, l'ETCR è promosso da Discovery Sports Events.

