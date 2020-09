Il fondatore e AD del team svedese si appresta a schierare le quattro Lynk & Co in una stagione con 6 weekend di gara da affrontare in 9 mesi".



“E' una sfida diversa, molto intensa - ha detto Dahl - L'anno scorso abbiamo superato ogni aspettativa vincendo il nostro terzo titolo mondiale nonostante fossimo al debutto con la Lynk & Co 03 TCR. Non c'è dubbio che ora sarà tutto più impegnativo, per cui diventa importante prendere punti in ogni gara".



La Cyan Performance Lynk & Co ha il nuovo arrivato Santiago Urrutia affiancato a Thed Björk, mentre Yann Ehrlacher e suo zio Yvan Muller saranno portacolori della Cyan Racing Lynk & Co.