Cyan Racing Lynk & Co ha annunciato che manterrà la sua "famiglia francese" per il WTCR - FIA World Touring Car Cup 2022, con Yann Ehrlacher che deve difendere il titolo.

Il Campione 2020 e 2021 sarà nuovamente a bordo della sua Lynk & Co 03 TCR gommata Goodyear.



Con suo zio Yvan Muller, quattro volte Campione del FIA World Touring Car, al suo fianco, Ehrlacher è ancora il favorito nel 2022. Il venticinquenne è pronto per un'altra dura stagione di azione in pista.



"La stagione 2022 sarà impegnativa come tutte, gli avversari saranno molto forti - ha detto Ehrlacher - Non mi illudo che sarà più facile dopo due titoli consecutivi, dovremo impegnarci ancora di più quest'anno. Ho lavorato duramente mentalmente e fisicamente in vista di questo impegno e mi sento pronto. Sono felicissimo di intraprendere la mia quarta annata con Cyan Racing".



Muller, che ha all'attivo otto vittorie nel WTCR rispetto alle sette di Ehrlacher, è ora il pilota più vecchio sulla griglia WTCR dopo la decisione di Gabriele Tarquini di smettere di correre a tempo pieno. Ma il 52enne è convinto che l'età non sarà una barriera.



"Non mi sembra che siano passati 17 anni da quando ho fatto il mio debutto nel World Touring Car - ha detto Muller, che fa parte della Cyan Racing dal 2017, inizialmente in un ruolo di consulenza prima di tornare alle corse dopo il suo breve ritiro - Mi sento fresco e la mia mentalità in vista di questa stagione è quasi come quella del mio primo anno".



"Abbiamo fatto molta strada insieme come squadra e i risultati che abbiamo raggiunto in questo periodo sono unici nel loro genere. Ma la storia non è finita e l'obiettivo per questa stagione non è cambiato".



Fredrik Wahlén, Team Manager di Cyan Racing, ha dichiarato: “Yann e Yvan sono parte integrante del nostro programma, come lo sono stati dall'inizio del legame tra Lynk & Co e Cyan Racing. Non potremmo essere più contenti della formazione che abbiamo. Ora dobbiamo mettere insieme tutti i pezzi durante i test pre-stagionali e presentarci pronti quando inizieremo a correre sul serio”.



Anche il trio Cyan Performance Thed Björk, Ma Qing Hua e Santiago Urrutia si affiderà a Lynk & Co nel 2022 con l'aumento del numero di auto della scuderia cinese Geely Group Motorsport che appaiono sulla griglia del WTCR.



"Scendere in campo con cinque dei migliori piloti turismo al mondo è ovviamente una forza e una necessità nella nostra missione di difendere i titoli WTCR", ha aggiunto Wahlén.



Altri annunciati per il WTCR 2022 includono il quartetto Honda Racing - Néstor Girolami, Esteban Guerrieri, Tiago Monteiro e Attila Tassi - oltre alla coppia Hyundai formata da Mikel Azcona e Norbert Michelisz.

