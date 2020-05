Da calciatore mancato a leader della nuova generazione di piloti: Ehrlacher ospite di WTCR Fast Talk

-

Yann Ehrlacher è il leader dei piloti di nuova generazione del WTCR − FIA World Touring Car Cup.

Il nipote di Yvan Muller, figlio di sua sorella Cathy Muller, quest'anno sarà portacolori della Cyan Racing Lynk & Co con suo zio.



Il 23enne è ospite di Martin Haven per la nuova puntata di WTCR Fast Talk podcast presented by Goodyear, nella quale spiega le sue ambizioni.



“Quando hai alle spalle un team professionale come Cyan, ti diverti - dice il francese - Abbiamo aiutato Yvan e Thed Björk a provare a vincere il titolo ogni giorno, con grandi soddisfazioni. In termini di risultati, sappiamo di essere forti e veloci, sono convinto che l'anno prossimo raggiungeremo grandi traguardi".



Ehrlacher continua a fare progressi, ma il suo primo sport non sono stati i motori.



"Ho iniziato giocando a calcio, ma onestamente non ero un gran che. Mi hanno messo a centrocampo, ma il mio livello era bassino, quindi sono stato spostato in difesa e infine da portiere. Lì ho deciso di fermarmi perché non ce la potevo proprio fare!"



Sua madre vinse la sua ultima gara incinta di Yann di due mesi.



“Yvan Muller aveva un amico che possedeva due Mijet per la serie francese e a Navarra fece correre me perché non aveva un pilota. Feci solo un test di un giorno dopo averne passati sei sui kart, non avevo esperienza. Appena seduto in macchina mi sono venute in mente le immagini di Yvan onboard e delle sue gare, è stato qualcosa di famigliare. All'inizio è un po' sorprendente tutto, ma dopo pochi giri si migliora e da lì non mi sono mai fermato".



Iniziata la carriera, Ehrlacher ha vinto due titoli, corso in Le Mans Series aggiudicandosi un successo in Classe nella ELMS, provato una DTM e una Formula 2, vinto da privato nel FIA World Touring Car Championship e oggi approdato al WTCR.



Il WTCR Fast Talk podcast presented by Goodyear con Yann Ehrlacher è offerto dal fornitore ufficiale del WTCR e presentato da Martin Haven. La prima delle due parti andrà in onda oggi alle 12;00, mentre la seconda è prevista per la stessa ora di venerdì 29 maggio.



Cliccate qui per sentire la puntata:https://www.fiawtcr.com/wtcr-fast-talk/

