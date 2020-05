Da Martorell al WTCR

-

Ecco il CUPRA Garage dove la CUPRA Leon Competición sta crescendo in vista della stagione 2020 del WTCR – FIA World Touring Car Cup.

La nuova sede misura 2.400 metri quadri e ospita il team di ingegneri e personale.



Xavi Serra, direttore tecnico di CUPRA Racing: "Il team di CUPRA Racing è diviso in piccoli gruppi che seguono i clienti in giro per il mondo. Ci prendiamo cura del supporto ai team, appena si arriva in circuito facciamo analisi della situazione preliminari in modo da essere poi pronti per le gare. Diamo loro una mano nel caso in cui ci fossero problemi".



“Nel 2019 abbiamo preso parte ad 87 eventi in tutto il mondo, anche più d'uno per weekend. Anche se non ci sono settimane con il Mondiale, molte altre categorie TCR vanno seguite e se non possiamo essere lì con loro, ci teniamo comunque in contatto con tutti i team clienti".



Anche la CUPRA e-Racer elettrica viene costruita a Martorell.

