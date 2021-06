Christian Dahl è pronto per affrontare con la sua Cyan Racing la stagione 2021 del WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Il proprietario del team che si occupa della Lynk & Co dovrà difendere i titoli piloti e squadre conquistati nel 2020, ma non sarà per niente semplice vista la concorrenza.



“Il 2021 sarà una stagione più lunga e dura rispetto al 2020 e non possiamo rilassarci da Campioni in carica - spiega Dahl - L'anno scorso abbiamo raggiunto i nostri obiettivi, che resteranno gli stessi oggi. Faremo di tutto per ottenere il massimo in ogni prova, qualifica e gara".



Le Lynk & Co 03 TCR gommate Goodyear verranno affidate ad Yann Ehrlacher-Yvan Muller come portacolori della Cyan Racing Lynk & Co, e Thed Björk-Santiago Urrutia per la Cyan Performance Lynk & Co.

