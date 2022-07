Gilles Magnus tornerà sulla pista di una delle prestazioni che lo hanno consacrato come star delle auto turismo quando disputerà la WTCR Race of Italy all'Autodromo Vallelunga Piero Taruffi questo fine settimana.

Il belga era stato selezionato per rappresentare il Belgio ai FIA Motorsport Games inaugurali a Vallelunga nel 2019, dove ha inseguito la medaglia d'oro nella categoria Touring Car.



Nonostante il terzo e il primo posto nelle due gare, il pilota motorizzato Audi si è dovuto accontentare della medaglia d'argento, un risultato comunque ottimo.



Dopo questa prestazione, Magnus è passato al WTCR - FIA World Touring Car Cup per la stagione 2020 con il Comtoyou Team Audi Sport e ha vinto il titolo Junior.



Nel 2021 ha conquistato una vittoria in gara e il titolo del WTCR Trophy, prima di ottenere lo status di pilota ufficiale Audi Sport per questa stagione e la sua seconda vittoria assoluta alla WTCR Race of Spain il mese scorso.



“La pista mi piace molto, anche se stiamo usando un layout diverso rispetto a quello del 2019, quando ero lì per i FIA Motorsport Games. Ricordo che era un bel tracciato e l’atmosfera era davvero piacevole per quell’evento. Per me è stato un weekend positivo, avremmo potuto vincere l’evento anche se ho vinto la seconda gara, quindi sono dei bei ricordi ed è sempre bello tornare su una pista dove si sono fatte delle belle esperienze", dice Magnus.



"Sono sicuro che la pista più corta sarà ancora molto bella e inoltre è bello essere in Italia, è un Paese che mi piace molto e sarà bello essere vicino a Roma. Se si ha un buon ricordo di una pista, è bello tornarci piuttosto che tornare in una pista dove si è trascorso un weekend terribile".



"Questo mi mette di buon umore. Sarà un fine settimana difficile con i 40 chili di peso e non è una pista molto veloce, quindi potrebbe essere difficile per le caratteristiche della nostra macchina. Mi aspetto un weekend difficile ma, come sempre, una top 10 in qualifica può cambiare tutto”.

Ad

WTCR Ma pronto per un altro grande weekend di WTCR 19 MINUTI FA

WTCR Chi sarà l’eroe della Trincea? 19 MINUTI FA