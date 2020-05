Dal possibile ritiro alla vittoria di Vila Real: ecco la seconda parte di WTCR Fast Talk podcast

-

Dopo il bruttissimo infortunio patito nell'incidente del 2017, Tiago Monteiro per tutto il 2018 ha dovuto cambiare vita, pensando anche ad accettare di non dover più correre.

Ma dopo essere riuscito a centrare il podio in F1 negli USA nel 2005 e aver sempre combattuto, il portoghese ha raccontato a Martin Haven il suo ritorno alle corse nella seconda parte di WTCR Fast Talk podcast presented by Goodyear.



“Quando persi la prima gara dopo l'incidente pensai di poter tornare a quella successiva, in Giappone. Ma non vedevo bene e faticavo solo a mettere a fuoco una bottiglia d'acqua davanti a me o un braccio, quindi come cavolo avrei potuto guidare?"



“Dopo 6 mesi le cose non erano migliorate gran che, per cui mi stavo rassegnando ad una vita normale, pensando che ero fortunato ad essere qui per portare i miei figli a scuola, andare a fare la spesa e quant'altro. Anche con gli occhiali non vedevo bene. Ma ho pensato di correre il rischio e provare in tutti i modi a tornare".



L'incoraggiamento della famiglia e del suo staff, nonostante la delusione di aver perso il titolo nel FIA World Touring Car Championship 2017, hanno portato Monteiro a continuare le visite e le cure per riuscire a riacquistare la vista d'un tempo.



Dopo mesi di trattamenti, fra cui un viaggio negli Stati Uniti addirittura alla NASA per controllare tutto, a 415 giorni dal botto ecco il rientro per le gare del WTCR a Suzuka del 2018, sfociate poi nel trionfo di Vila Real dello scorso giugno.



“Ho vinto la gara più impegnativa che era quella di recuperare dalla situazione in cui ero - continua il pilota Honda - Ogni vittoria in Portogallo è importante e lo fu anche il ritorno a Suzuka perché era il primo passo. Ma vi posso assicurare che nessuno dei miei avversari avrebbe fatto qualcosa di speciale per me se gli fossi stato davanti o dietro. E volevo esserne certo".



“L'inizio dell'anno scorso è stato duro, con un livello molto impegnativo, abbiamo sofferto parecchie volte. Vincere sulle strade di Vila Real è stato onestamente il momento migliore della mia carriera, perché tornavo dall'inferno".



Ma questo racconto è solo una parte della carriera di Tiago, che dura da oltre 20 anni e ora lo vede attendere la fine della pandemia di Coronavirus che ha ritardato il via della stagione 2020 del WTCR.



Il portacolori della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport aspetta di risalire sulla sua Honda Civic Type R TCR gommata Goodyear e intanto racconta i due anni di F1, l'inizio dell'avventura WTCC con SEAT nel 2007 e il passaggio ad Honda del 2012.



I WTCR Fast Talk podcast sono offerti da Goodyear, fornitore ufficiale del WTCR, e raccontati da Martin Haven.



Cliccate qui per sentire la Parte 2 di Tiago Monteiro: https://www.fiawtcr.com/wtcr-fast-talk/

WTCR Ricordi di Macao: che festa in Comtoyou con Vervisch, Tarquini è Campione DA UN GIORNO

The post Dal possibile ritiro alla vittoria di Vila Real: ecco la seconda parte di WTCR Fast Talk podcast presented by Goodyear con Tiago Monteiro appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR Ricordi di Macao: la doppietta di Muller cancella la precedente delusione IERI A 13:00