Augusto Farfus, collaudatore di Hyundai Motorsport e a podio nel WTCR – FIA World Touring Car Cup, percorrerà alcuni giri lungo il tracciato americano affrontando anche il celebre "banking" di 31°.



"Ricevere l'invito per la dimostrazione a Daytona è una grande occasione per mostrare al mondo la nostra Veloster N ETCR - ha dichiarato il brasiliano, che sarà al volante venerdì prossimo - Nei test che abbiamo già completato abbiamo visto che può andare molto bene e la pista di Daytona dovrebbe permetterci di mostrare sia la superba accelerazione che la velocità massima. Penso che essere in grado di far vedere l'auto creerà un grande interesse per essa stessa e la categoria, in un grande evento per il motorsport negli Stati Uniti e a livello internazionale".



"Naturalmente, se quello che possiamo fare a Daytona impressionerà i fan, bisogna però ricordare che c'è ancora molto lavoro di sviluppo da compiere, oltre alla possibilità di arrivare a prestazioni più alte in vista degli eventi veri e propri".



Il PURE ETCR partirà più avanti nel 2021 e ha macchine con batterie da 500kW (670CV) per il primissimo campionato dedicato alla categoria.



Cliccate qui per saperne di più:https://www.pure-etcr.com/daytona-demo-for-hyundai-veloster-n-etcr/