La prima WTCR Fanwear Collection è disponibile su www.store.fiawtcr.com e offre una distribuzione di prima qualità in tutto il mondo.



La WTCR Fanwear Collection consiste in un abbigliamento da non perdere, indossabile in tutte le condizioni meteo fra magliette, cappellini, giacche e tanti altri accessori come mascherine, borracce e portachiavi.



Tutto il materiale è prodotto in altissima qualità e sostenibilità per una selezione imperdibile per i fan a caccia di memorabilia.



La WTCR Fanwear Collection ha come segno distintivo il logo del WTCR e l'hashtag #DriveHardOrGoHome.



L'Official WTCR Merchandise Store è gestito da DR1VA, azienda con esperienze e attività in pista che offre prodotti di lusso del motorsport per lo sport e la vita di tutti i giorni.