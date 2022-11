Viktor Davidovski si appresta ad affrontare per la prima volta la sfida con il WTCR – FIA World Touring Car Cup in Bahrain la prossima settimana.

Ma con il suo compagno di squadra della Comtoyou Racing, Franco Girorlami, al suo fianco, il macedone sa che dovrà prepararsi bene.



"Sicuramente queste gare saranno una sfida molto grande, ma ho passato del tempo a lavorare con Franco al simulatore e ad allenarmi ogni giorno, impegnandomi al massimo per fare del mio meglio", ha detto il 42enne, che in Medio Oriente guiderà un'Audi RS 3 LMS gommata Goodyear. "Competere in un evento di livello mondiale come il WTCR è sempre stata un'ambizione. So che il WTCR è un altro passo avanti rispetto al TCR Europe, ma ho vinto una gara in quella serie e nessuno ti regala nulla. Sono grato a Comtoyou per questa opportunità, è come un sogno che si realizza".



Dopo aver conquistato diversi titoli nei campionati turismo e hillclimb in Macedonia e Serbia, Davidovski è passato al TCR Europe e ha ottenuto la sua prima vittoria con Comtoyou al Circuit Paul Ricard all'inizio della stagione.

