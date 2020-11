Sul Circuito da Guia quest'anno non è andata in scena la WTCR Race of Macau causa pandemia di Coronavirus, ma si è sfruttata l'occasione per correre l'ultimo round del TCR China.



L'inglese si è recato a Guia per osservare i 14 giorni di quarantena e sabato si è imposto nella Qualification Race con la MG 6 X POWER TCR.



Il Campione 2012 del FIA WTCC ha tagliato il traguardo per primo anche domenica, ma è stato penalizzato con 30" per una collisione con Ma Qinghua (Shell Teamwork Lynk & Co Motorsport) al "Mandarin" che ha causato il ritiro del cinese.



Il successo è quindi passato nelle mani di Jason Zhang Zhi Qiang (Teamwork - Lynk & Co 03 TCR), primo cinese a riuscirci a Macao nella storia.



Ricordiamo che Huff si è laureato Campione nel TCR Scandinavia il mese scorso al volante della Volkswagen Golf GTI TCR del Lestrup Racing Team.



Le 10 vittorie di Huff a Macao



2020: TCR China Touring Car Championship Gara 1

2017: FIA World Touring Car Championship Main Race

2015: TCR International Series Gara 1

2014: WTCC Gara 1

2013: WTCC Gara 2

2011: WTCC Gara 1 e Gara 2

2010: WTCC Gara 1

2009: WTCC Gara 1

2008: WTCC Gara 2