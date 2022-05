Il WTCR − FIA World Touring Car Cup darà l'opportunità ai fan di vivere un dietro le quinte particolare per le Prove Libere 1 e 2 della WTCR Race of Germany.

Per entrambe le sessioni, le troupe televisive del WTCR seguiranno il Comtoyou DHL Team Audi Sport e il Comtoyou Team Audi Sport mentre si preparano per la sfida sulla pista più difficile del mondo, il Nürburgring Nordschleife.



Oltre ad assistere a tutte le azioni principali in pista, i fan che guarderanno su Eurosport Player e sulla pagina Facebook e il canale YouTube del WTCR, potranno ascoltare il personale di Comtoyou con spiegazioni su ciò che sta accadendo alle auto del team, sul lavoro che si sta facendo per renderle più veloci o più adatte al layout e alle condizioni della pista in quel momento e su chi sta facendo cosa nel team. Saranno trasmesse più conversazioni radiofoniche tra i piloti Comtoyou e i loro ingegneri.



François Verbist, Team Manager del Comtoyou Team Audi Sport, ha dichiarato: "Abbiamo effettuato i test al Nürburgring durante l'inverno, quindi applicheremo ciò che abbiamo fatto nelle prove libere per essere il più preparati possibile per le qualifiche ed è fantastico fornire ai telespettatori questa visione e informazione aggiuntiva".



"Le prove libere servono a preparare bene le qualifiche e la strategia di gara e possiamo essere un po' più rilassati perché ci stiamo solo preparando, non conta nulla in termini di tempi".



Oltre ai piloti del Comtoyou DHL Team Audi Sport, Nathanaël Berthon e Tom Coronel, Verbist lavora a stretto contatto con sua cugina, Elsa Verbist, nella gestione della formazione del Comtoyou Team Audi Sport, Mehdi Bennani e Gilles Magnus, e tutti e quattro i piloti gareggiano su Audi RS 3 LMS con pneumatici Goodyear.



A proposito delle sfide che il suo team dovrà affrontare questo fine settimana, Verbist ha aggiunto: "Il Nordschleife è sempre stressante e la logistica è sempre particolare. Lavoriamo dalle tende, quindi dobbiamo portare tutta l'attrezzatura ai box ed è un po' una sfida. E sappiamo che se una macchina ha un problema, si perde molto tempo perché può essere impossibile tornare ai box. Ogni giro è importante e dobbiamo assicurarci che la macchina sia pronta e affidabile per ogni sessione, perché al Nürburgring la fiducia del pilota è fondamentale".

Ad

WTCR Uno sguardo alle gomme con Sebastian Trinks di Goodyear 3 ORE FA

WTCR Ehrlacher: “Spero di prendere punti senza soffrire” 3 ORE FA