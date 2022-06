La BRC Hyundai N Squadra Corse offrirà ai fan del WTCR - FIA World Touring Car Cup un dietro le quinte esclusivo durante le prove.

La squadra di Cherasco, che schiera le Hyundai Elantra N TCR gommate Goodyear di Mikel Azcona e Norbert Michelisz, segue Cyan Racing Lynk & Co, Comtoyou Team Audi Sport e Zengő Motorsport nell'aprire le porte ai fan che guardano su Eurosport Player e sulla pagina Facebook e il canale YouTube del WTCR le azioni del weekend.



I tifosi potranno vedere in esclusiva come una squadra affronta le due sessioni di prove libere, con spiegazioni da parte del personale BRC su ciò che accade alle sue auto in pista, sul lavoro che si sta facendo per renderle più veloci o più adatte al tracciato del MotorLand Aragón. Saranno inoltre trasmesse più conversazioni radiofoniche tra i piloti del team e i loro ingegneri.



Il Team Principal della BRC Hyundai N Squadra Corse Gabriele Rizzo dichiara: “Vogliamo replicare il successo ottenuto lo scorso anno su questo circuito. Siamo consapevoli di poter gareggiare per la pole position e per il podio con la Hyundai Elantra N TCR, forti anche dei risultati ottenuti in Ungheria. Per essere competitivi occorre lavorare duramente, il livello degli avversari è molto alto. Sappiamo che il lungo rettilineo sarà un problema durante le gare per noi, abbiamo visto negli eventi precedenti che siamo l'auto più lenta in termini di accelerazione e velocità di punta. Siamo comunque molto motivati e l’obiettivo è quello di ottenere punti importanti durante il weekend”.



Le Prove Libere 1 della WTCR Race of Spain sono previste alle 9;00 di sabato, mentre le Libere 2 scatteranno alle 12;30.

Ad

WTCR I fan invadono il paddock del WTCR ad Aragon 20 MINUTI FA

WTCR WTCR Race of Spain: il programma di sabato 20 MINUTI FA