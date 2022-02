La Turchia ospiterà il FIA ETCR - eTouring Car World Cup per i prossimi tre anni, dopo che ieri (martedì) è stato svelato a Istanbul un emozionante piano pluristagionale che, secondo gli organizzatori, "aprirà una strada per la valorizzazione della mobilità elettrica nel paese".

La notizia è stata annunciata durante l'evento di lancio presso il cantiere navale Golden Horn a Beyoğlu - il centro della cultura di Istanbul - martedì mattina, ospitato dal comune di Beyoğlu.



Tra gli ospiti c'erano il sindaco di Beyoğlu, Haydar Ali Yildiz, i ministri Mustafa Varank (industria e tecnologia), Mehmet Muharrem Kasapoglu (gioventù e sport) e Murat Kurum (ambiente, urbanizzazione e cambiamento climatico), Eren Üçlertopraği, presidente della TOSFED (Federazione turca del Motorsport), il direttore del FIA ETCR Series Xavier Gavory e Mert Güçlüer, AD del promotore dell'evento EMSO Sportif.



La mossa assicura che un round del primo campionato al mondo per auto da turismo completamente elettriche approvato dalla FIA avrà luogo in Turchia in un momento di grande elettrificazione dell'industria automobilistica.



Un aumento del 150% nel numero di veicoli elettrificati venduti l'anno scorso rispetto al 2020 e i piani per esportare più di 1 milione di quelli costruiti in Turchia in altri mercati entro il 2030 sono chiari indicatori del desiderio del paese di 'puntare sull'elettrico' e ridurre le emissioni.



La Race of Turkey di quest'anno si terrà dal 20 al 22 maggio sul circuito permanente dell'Istanbul Park, sede dell'annuale Gran Premio di Formula Uno turco.



Poi passerà a un nuovo circuito stradale, situato a Beyoğlu, per entrambe le edizioni 2023 e 2024, come parte di un festival che evidenzia le possibilità illimitate della mobilità elettrica in città.



Il FIA ETCR - eTouring Car World Cup, che si è evoluto dal PURE ETCR del 2021, inizierà con la Race of France sul leggendario circuito stradale di Pau, in Francia, il 6-8 maggio prima di dirigersi a Istanbul e poi cinque ulteriori round in Europa e in Asia nei sei mesi successivi. L'ETCR sarà in pista con il WTCR - FIA World Touring Car Cup a Pau, all'Hungaroring in giugno e all'Inje Speedium in Corea del Sud in ottobre.



Eren Üçlertoprağı, presidente della TOSFED, ha detto: "Come Federazione Turca degli Sport Automobilistici, siamo molto felici ed entusiasti di ospitare il FIA ETCR, in cui le auto elettriche - il futuro del mondo automobilistico - competono. Grazie a questa serie di gare, che attira l'attenzione con la sua tecnologia e il suo nuovo concetto, avremo la possibilità di mostrare la bellezza di Beyoğlu e Istanbul al mondo intero, e di far conoscere le auto elettriche in un modo che riguarderà anche il progetto TOGG, l'orgoglio del nostro paese. Speriamo di poter vedere TOGG partecipare a questa e ad altre gare simili in futuro. In questo contesto, come in tutte le organizzazioni di gare internazionali, continuiamo i nostri sforzi per organizzare questa gara in un modo degno del nostro paese".



Xavier Gavory, direttore del FIA ETCR, ha detto: "Istanbul è una delle città più affascinanti del mondo, mescolando la sua storia come centro di molte culture mondiali con il dinamismo moderno e la trasformazione permanente. Come Discovery Sports Events [promotore del FIA ETCR], siamo lieti di organizzare il tutto; l'innovativa serie 100% elettrica che promuoverà la mobilità elettrica nel cuore di questa vibrante città come simbolo di innovazione e sostenibilità. È nostra intenzione aiutare Istanbul a dimostrare la strabiliante potenza e lo spettacolo delle auto elettriche di oggi nell'incredibile ambiente che la città ci fornirà nei prossimi tre anni".



Mert Güçlüer, AD di EMSO Sportif, il promotore dell'evento, ha detto: "Siamo felici di ospitare un evento speciale a Istanbul, una delle città preferite al mondo dove i continenti si incontrano. La Turchia, come una delle principali basi di produzione automobilistica in Europa con i marchi che produce e la sua giovane popolazione, sarà uno dei paesi in cui il FIA ETCR sarà seguito con entusiasmo. Come EMSO Sportif, siamo orgogliosi di essere in grado di portare le gare di auto elettriche ecologiche e di valore in Turchia. Apriremo una pista in Turchia portando l'emozione della nostra organizzazione, che si correrà nel Parco di Istanbul nel 2022, per le strade di Beyoğlu il prossimo anno".

