Il WTCR - FIA World Touring Car Cup del 2022 che sarà la quinta e ultima stagione nella sua veste attuale, dunque il promotore Discovery Sports Events (DSE) guarda al futuro.

Preparandosi a chiudere il suo accordo come organizzatore del campionato dopo cinque stagioni e 108 gare ricche di azione, quando il mese prossimo si concluderà la caccia al titolo del 2022, DSE si concentrerà sulla promozione del FIA ETCR eTouring Car World Cup e svilupperà un nuovo format di competizione per le auto TCR.



In collaborazione con World Sporting Consulting (WSC), proprietaria dei regolamenti e del marchio TCR, DSE sta lavorando per mettere a punto i dettagli di un nuovo format di evento unico che metterà in mostra la categoria TCR al massimo livello possibile, promuovendo al contempo una maggiore sostenibilità.



Allontanandosi dall'attuale serie che prevede tante tappe, WTCR, DSE e WSC mireranno a sviluppare una competizione che promuova la partecipazione internazionale in misura ancora maggiore di quanto il WTCR sia attualmente in grado di fare, pur utilizzando il regolamento tecnico TCR esistente.



I dettagli completi saranno rivelati nel caso in cui il formato proposto venga approvato dalla FIA, con cui DSE ha collaborato per 18 anni.



FRANÇOIS RIBEIRO, RESPONSABILE DISCOVERY SPORTS EVENTS, RISPONDE ALLE DOMANDE



Perché DSE sta lavorando a un nuovo format di gara?

"L'anno scorso, quando abbiamo annunciato l'estensione della nostra lunga collaborazione con la FIA per promuovere il WTCR - FIA World Touring Car Cup a medio termine, lo abbiamo fatto con l'obiettivo di renderlo ancora più sostenibile dal punto di vista ambientale, come parte della nostra tabella di marcia per offrire un motorsport più sostenibile. L'introduzione di un carburante sostenibile al 100 percento era un elemento centrale. Purtroppo, è emerso che il carburante al 100% privo di fossili non è ancora compatibile con i motori di serie utilizzati nella categoria TCR, in quanto comporta una richiesta eccessiva di componenti meccanici. Con un numero sempre maggiore di sponsor aziendali che non desiderano essere associati a una categoria che non utilizza carburanti fossili, temiamo davvero che questo possa avere un impatto negativo sui numeri della griglia di partenza del WTCR nella prossima stagione, già compromessi dalla pandemia sanitaria globale, dalla guerra in Ucraina e dall'indebolimento delle prospettive economiche. Un futuro evento annuale una tantum aiuterà a rispondere a queste preoccupazioni".



Nell'aprile 2021, un comunicato stampa annunciava che l'accordo tra DSE (Eurosport Events, come era allora) e la FIA per la promozione del WTCR era stato esteso per includere le stagioni 2023, 2024 e 2025. Cosa è cambiato?

"L'accordo per il 2023, 2024 e 2025 dipendeva dall'esercizio di un'opzione. Abbiamo deciso di non avvalerci di questa opzione e di lavorare invece allo sviluppo di un nuovo formato, che garantirà il miglior futuro possibile alla principale competizione globale per auto turismo con motore a combustione. Siamo davvero ottimisti, insieme a WSC, sul fatto che il nuovo formato sarà molto rilevante per la categoria TCR, fornendo al contempo alle case automobilistiche una piattaforma per incentivare i loro team clienti e mostrare le loro auto da corsa al meglio. Ci proponiamo di fornire maggiori dettagli una volta che gli accordi saranno stati finalizzati".



Cosa succederà al FIA ETCR?

"Non cambia nulla e per il 2023 il FIA ETCR continuerà ad essere una Coppa del Mondo FIA per auto turismo in un formato multi-evento e sarà una priorità per DSE. Queste auto elettriche sono vere e proprie bestie da corsa che offrono gare entusiasmanti. La presentazione della categoria è molto moderna e il formato è stato approvato dai migliori piloti internazionali di auto turismo. Il FIA ETCR punta su gare autentiche e sulla sostenibilità, due elementi chiave per guardare positivamente al futuro".

