Ben Sulayem, nativo degli Emirati Arabi Uniti, ha ricevuto il 61,62% dei voti dei club membri della FIA contro il 36,62% di Graham Stoker e succederà quindi a Jean Todt, che era presidente della FIA dal 2009 e ha regnato per il massimo dei tre mandati possibili.

Presidente della Emirates Motorsports Organisation (EMSO) dal 2005, Ben Sulayem, 60 anni, è stato vicepresidente del FIA World Motor Sport Council per il Medio Oriente.

Ad

14 volte campione FIA Middle East Rally, vincendo 61 eventi internazionali dal 1983 al 2002, Ben Sulayem si è impegnato a raddoppiare la partecipazione motorsport in tutto il mondo, rafforzare la diversità e l’inclusione e di essere un leader sulla mobilità sostenibile.

WTCR Ehrlacher incoronato ufficialmente Campione del WTCR al FIA Prize Giving 19 ORE FA

Eletto per un mandato di quattro anni, ha nominato Carmelo Sanz de Barros come presidente del Senato, Robert Reid come vice presidente per lo sport e Tim Shearman come vice presidente per la mobilità.

“Sono molto onorato di essere stato eletto Presidente della FIA alla conclusione dell’Assemblea Generale Annuale a Parigi. Ringrazio tutti i Club membri per la loro stima e fiducia. Mi congratulo con Graham per la sua campagna e il suo impegno nella Federazione. Desidero esprimere la mia infinita gratitudine a nome della FIA e dei suoi membri a Jean Todt per tutto ciò che è stato realizzato negli ultimi 12 anni. Mi impegno a proseguire l’importante lavoro e fare sport motoristici e mobilità fare ulteriori passi avanti”.

L’ex presidente della FIA Jean Todt ha detto: “Un capitolo si è concluso. Possiamo essere soddisfatti dei nostri risultati nello sport motoristico e nella mobilità sicura e sostenibile negli ultimi 12 anni. Vorrei ringraziare calorosamente la mia squadra, la nostra amministrazione e tutti i nostri membri per il loro impegno, entusiasmo e resilienza. Mi congratulo con Mohammed per la sua elezione a Presidente FIA e auguro a lui, alla sua squadra e alla Federazione il miglior successo per gli anni a venire”.

Discovery Sports Events desidera estendere i suoi ringraziamenti e le sue congratulazioni a Jean Todt per i suoi 12 anni di servizio come presidente della FIA e gli fa i migliori auguri per il futuro.

Foto: FIA.com

WTCR Urrutia: “Bjork è come un padre nel team” IERI A 12:25